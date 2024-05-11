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В Україні оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 10:34 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістики.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

В Україні оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку фото 1

Нагадаємо, українські війська відбили російські атаки на Сіверському напрямку. Водночас окупанти почали наступальну операцію на півночі Харківської області, просунулися поблизу Авдіївки та Донецька.

До слова, російське ГРУ планувало провести теракти у Києві на 9 травня. Служба безпеки України змогла запобігла провокаціям.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 11 травня 2024 року
Теги: тривога

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