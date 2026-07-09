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США поновили авіаудари по військових цілях в Ірані (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США поновили авіаудари по військових цілях в Ірані (відео)
Вашингтон розширює військову операцію проти Ірану
скриншот з відео

Після атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці Вашингтон оголосив про новий етап військової операції та пообіцяв послабити можливості Тегерана загрожувати міжнародному судноплавству

Сполучені Штати поновили авіаудари по військових цілях на території Ірану. У Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) заявили, що операція спрямована на подальше послаблення спроможностей Тегерана загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком».

У CENTCOM зазначили, що удари здійснюються за наказом командувача Центрального командування США. Американська сторона пояснила свої дії необхідністю притягнути Іран до відповідальності за нещодавню атаку на комерційні судна та цивільні екіпажі, які здійснювали прохід одним із ключових міжнародних морських маршрутів.

«За вказівкою головнокомандувача CENTCOM почав завдавати ударів по Ірану для подальшого ослаблення його спроможності загрожувати свободі навігації в Ормузькій протоці», – йдеться у заяві командування.

У США наголосили, що вважають дії Ірану проти цивільного судноплавства неприйнятними та мають намір і надалі реагувати на подібні загрози.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про припинення дії домовленостей із Іраном та відмову від подальших переговорів із Тегераном. За словами американського лідера, Вашингтон більше не вважає режим припинення вогню чинним. Він також звинуватив іранську владу у спробі замаху на своє життя та заявив, що США більше не бачать підстав для дипломатичного діалогу.

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Теги: Іран США війна

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