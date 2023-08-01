В Україні вчетверте за день лунав сигнал тривоги через ракетну небезпеку (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 19:40 пролунав сигнал тривоги. Це вже вчетверте протягом 1 серпня. Станом на 20:02 тривогу скасовано.

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Як повідомляли моніторингові телеграм-канали, з півдня через Миколаївщину на північ летіла ворожа ціль.

Триває 524-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав одного ракетного, 49 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.