В Україні вдруге за день масштабна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні 15 серпня в 20:23 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про зліт Міг-31 з території РФ.

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Триває 538-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.