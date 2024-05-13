В Україні втретє за день була оголошена повітряна тривога
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 16:43 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
О 17:09 було оголошено відбій загрози.
Карта повітряних тривог мала такий вигляд:
В Україні сьогодні вже втретє лунає сигнал повітряної тривоги. Зокрема, під час другої – окупанти підіймали у небо п'ять винищувачів.
До слова, українські захисники збили ворожий гелікоптер.
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