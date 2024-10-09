Ухвалено декларацію cаміту «Україна – Південно-Східна Європа»: що передбачає документ

У декларації прописано 18 аспектів

Сьогодні, 9 жовтня, у Хорватії втретє відбувся саміт «Україна – Південно-Східна Європа» за участі президента Володимира Зеленського. На ньому було ухвалено Дубровницьку декларацію. Про це повідомляє Офіс президента.

«Главком» публікує повний текст декларації.

Ми, Прем’єр-міністр Андрей Пленкович і Президент Володимир Зеленський, як приймаючі сторони, а також Президент Вйоса Османі, Президент Яков Мілатович, Президент Александр Вучич, Президент Наташа Пірц Мусар, Прем’єр-міністр Еді Рама, Голова Ради міністрів Боряна Крішто, Прем’єр-міністр Дімітар Главчев, Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністр Христіан Міцкоський, заступник Прем’єр-міністра і міністр закордонних справ та європейської інтеграції Міхай Попшой, міністр закордонних справ Лумініца-Теодора Одобеску, міністр закордонних справ Хакан Фідан, а також віцепрезидент Європейської комісії Дубравка Шуйка, зібралися 9 жовтня 2024 року в Дубровнику, Хорватія, втретє у форматі саміту «Україна – Південно-Східна Європа».

Наша робота сьогодні ґрунтується на обговореннях та висновках першого та другого самітів «Україна – Південно-Східна Європа», які відбулися в Афінах, Греція, 21 серпня 2023 року, та Тирані, Албанія, 28 лютого 2024 року відповідно.

Сьогодні як учасники Дубровницького саміту ми ухвалюємо таку декларацію:

Майже 1000 днів минуло від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Ми найрішучіше засуджуємо цю неспровоковану, невиправдану та незаконну російську агресивну війну проти України. Агресивна війна Росії є злочином проти українського народу, грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, а також великою загрозою миру, безпеці та стабільності Південно-Східної Європи, усього Європейського континенту та світу загалом. Наша підтримка незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається абсолютною. Ми підтверджуємо нашу непохитну готовність продовжувати надавати Україні та її народу всебічну підтримку стільки, скільки буде потрібно. Ми висловлюємо повагу та співчуття українському народу, який із 2014 року мужньо, з витривалістю та героїзмом чинить опір російській збройній агресії. Спираючись на Спільну декларацію першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, ухвалену в Загребі 25 жовтня 2022 року, та результати четвертого саміту міжнародної Кримської платформи, який відбувся в Києві 11 вересня 2024 року, ми наголошуємо на нашій непохитній відданості відновленню суверенітету й територіальної цілісності України, включно з Кримом, шляхом подальшого надання Україні всебічної допомоги для протидії російській агресії. Ми повністю підтримуємо результати Саміту щодо миру в Україні, що відбувся у Швейцарії у червні 2024 року. Шлях до всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України може ґрунтуватися лише на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН. У зв’язку з цим ми підтверджуємо нашу підтримку Української формули миру Президента України Володимира Зеленського як необхідної основи для відновлення такого миру. Ми висловлюємо підтримку зусиль України в цьому напрямі та підкреслюємо нашу готовність активно брати участь у реалізації пунктів Формули миру. Ми закликаємо всю міжнародну спільноту, яка докладає зусиль щодо відновлення міжнародного миру та безпеки на глобальному рівні, посилювати підтримку України у її боротьбі, що триває, за свободу, незалежність і територіальну цілісність. Водночас ми закликаємо всі країни не надавати матеріальну або іншу підтримку російській агресивній війні. Ми наголосили на важливості узгодженості з рішеннями та заходами Спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу. Ми підкреслюємо, що будь-яка форма агресії проти суверенної держави є неприйнятною. Всі країни повинні утримуватися від загрози або використання сили проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави. У цьому контексті ми наголошуємо, що виведення російських військ та військової техніки з усієї території України, припинення бойових дій і відновлення повного контролю України над її державними кордонами є умовами для відновлення миру, що не підлягають обговоренню. Ми найрішучіше засуджуємо будь-які спроби Росії примусово та незаконно анексувати частини території України. Такі спроби є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, а також суверенітету й територіальної цілісності України. Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька області є невід'ємними частинами України. У цьому контексті ми вважаємо так звані вибори, проведені Росією в березні та вересні 2024 року на території України, нікчемними. Ми підтверджуємо нашу рішучу готовність активізувати спільні зусилля для забезпечення подальшого просування та взаємної підтримки партнерів у Південно-Східній Європі, Україні, Республіці Молдова та Грузії на їхньому шляху до членства в ЄС на основі відповідності досягнутим критеріям. Приєднання цих нових членів до Європейського Союзу є найкращою гарантією регіональної стабільності, безпеки та процвітання. Ми вітаємо відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною, а також із Боснією і Герцеговиною та Республікою Молдова. Ми вітаємо той факт, що на Вашингтонському саміті НАТО Союзники знову підтвердили їхнє зобов’язання продовжувати підтримувати Україну на її незворотному шляху повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО. Ми ще раз підкреслюємо нашу тверду рішучість притягти до відповідальності тих осіб, які відповідальні за злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні під час агресивної війни Росії проти України. Ми відзначаємо ратифікацію Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду як важливий крок до притягнення до відповідальності за найсерйозніші злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти, та підкреслюємо важливість забезпечення здатності суду повноцінно здійснювати свою юрисдикцію. Ми погоджуємося продовжувати співпрацю та зосереджувати зусилля на звільненні всіх військовополонених, незаконно затриманих осіб та поверненні всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українців, особливо дітей. Ми погоджуємося, що теми продовольчої безпеки та розмінування перетинаються та взаємно посилюють одна одну. Відповідно до висновків Міжнародної конференції донорів з гуманітарного розмінування в Україні, яка відбулася в Загребі 11–12 жовтня 2023 року, ми обговорили розмінування в контексті відновлення України як вирішальний перший крок до безпечного повернення людей і поновлення економічної та сільськогосподарської діяльності. Продовольча безпека не повинна використовуватися як зброя. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися в зацікавлені країни. У цьому контексті вільна, повноцінна та безпечна комерційна навігація відповідно до міжнародного права, а також доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях є критично важливими. Атаки на торговельні судна в портах і вздовж усього маршруту слідування, а також на цивільні порти та інфраструктуру цивільних портів є неприпустимими. Ми підкреслюємо критичну важливість енергетичної безпеки України, особливо з огляду на наближення зими. Українські електростанції та енергетична інфраструктура і далі зазнають масових пошкоджень унаслідок систематичних і навмисних атак Росії. Сьогодні ми розглянули можливості активізувати наші зусилля, включно з подальшим активним залученням приватного сектору, для забезпечення України обладнанням і фінансуванням, необхідними для пом'якшення наслідків. Ми також підкреслюємо необхідність більшої координації та планування на регіональному рівні, а також створення ефективних електричних інтерконекторів для зменшення негативних наслідків пошкоджень, викликаних атаками Росії. Ми також наголошуємо, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, гарантованим та екологічно чистим. У цьому контексті ми підкреслюємо, що Запорізька атомна електростанція повинна повернутися під повний суверенний контроль України та працювати безпечно й надійно відповідно до семи основоположних принципів та п'яти конкретних принципів МАГАТЕ, а також під її наглядом. Ми висловлюємо нашу готовність продовжувати брати участь у поточних та повоєнних відновленні й відбудові України для того, щоб дати змогу українському народові відновити свою країну, залучаючи всіх відповідних партнерів, включно з приватними компаніями та міжнародними фінансовими інституціями, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій та експертизи, необхідних для забезпечення процвітаючого майбутнього України. Не може бути вільної, мирної та процвітаючої Європи без вільної, мирної та процвітаючої України. Відданість учасників саміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Дубровнику цій меті залишається непорушною.

Раніше, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Зеленський повідомив, що ключовими темами переговорів стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація дітей і поранених воїнів, відбудова України та європейська інтеграція.

Також Володимир Зеленський під час виступу на саміті «Україна – Південно-Східна Європа» заявив, що Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією.

До слова, Володимир Зеленський відреагував на перенесення засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн»: «Причина цілком очевидна – удар стихії по Америці, який потребує максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні».