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В Україні змінено порядок добровільного призову: що потрібно знати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні змінено порядок добровільного призову: що потрібно знати
У ТЦК наголосили, що нововведення стосується лише добровольців, які призиваються за мобілізацією
фото з відкритих джерел

Командири військових частин тепер можуть самостійно видавати направлення на проходження ВЛК

В Україні запроваджено новий порядок добровільного призову під час мобілізації. Відтепер кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною військовою частиною – звертатися до ТЦК та СП для оформлення більше не потрібно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

У ТЦК зазначили, що командири військових частин отримали нові повноваження.

«Командири військових частин отримали право самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Із моменту видачі такого направлення доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше протягом 5 днів», – йдеться у повідомленні.

У Київському міському ТЦК та СП пояснили, як тепер відбуватиметься добровільний призов під час мобілізації:

  • обрати вакансію та пройти співбесіду;
  • отримати позитивне рішення від військової частини;
  • подати заяву командиру про бажання проходити службу;
  • отримати направлення на ВЛК;
  • пройти військово-лікарську комісію;
  • прибути до військової частини для оформлення на службу;
  • за потреби пройти базову загальновійськову підготовку.

Також у ТЦК наголосили, що нововведення стосується лише добровольців, які призиваються за мобілізацією.

«Новий механізм наразі діє для добровольців, які призиваються за мобілізацією. Для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти чинний порядок оформлення», – зазначили у Київському міському ТЦК та СП.

До слова, Міністерство оборони України розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У відомстві повідомили, що понад 90% чинних відстрочок оновлюватимуться без додаткових звернень громадян, якщо підстави для їх надання залишаються чинними. 

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Теги: мобілізація ТЦК військові військовозобов'язаний

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