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Чи треба робити камінг-аут у війську? Військовий дав пораду геям, що пішли на фронт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи треба робити камінг-аут у війську? Військовий дав пораду геям, що пішли на фронт
Військовим порадили одразу не відкриватися, а спершу впевнитися в адекватності довколишніх людей
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Віктор Пилипенко називає себе «першим відкритим геєм у армії», що стала на захист країни

Камінг-аут військовим-геям не варто робити одразу, а спочатку здружитися зі своїм колективом. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів військовий медик запасу і відкритий гей Віктор Пилипенко.

«Учасникам нашого руху ЛГБТ-військових ми радимо одразу не відкриватися, а спершу впевнитися в адекватності довколишніх людей. Потім проявити себе ефективним бійцем, здружитися з колективом, тримати теплий контакт. І тільки тоді можна робити камінг-аут», – наголосив військовий.

Пилипенко додав, що камінг-аут для тих, хто в ЗСУ, – це показник ефективності підрозділу. За його словами, якщо хлопці не соромляться говорити про свою орієнтацію, це свідчить про високий рівень довіри та поваги у підрозділі.

«Гомофобна атмосфера у підрозділі підвищує ризики аутингу. І це може бути використано для шантажу росіянами. Аутинг – це коли твою орієнтацію розкриває хтось інший проти твоєї волі», – наголосив він.

Військовий навів приклад – вороги можуть втертися в довіру до військового-гея, видурити скріни листування, інтимні фото\відео, після чого шантажем змусити до співпраці. Він наголосив, що бореться за те, аби українська армія ставала більш інклюзивною.

«У цьому процесі стикалися з випадками розголошення військовими психологами інформації про сексуальні вподобання солдатів з числа ЛГБТ. У нас був випадок із трансгендерною військовою, у якої ВІЛ. З 10 гірсько-штурмової бригади. Психолог просто взяла і розголосила всю інформацію про діагноз», – розповів Пилипенко.

Військовий додав, що часто чує про випадки, коли молоді люди сприймають у підрозділі  гомосексуала, на відміну від офіцерів з іще радянської школи.

Нагадаємо, військовий медик запасу і відкритий гей Віктор Пилипенко розповів, що підрозділ, у якому він донедавна служив, сприйняв його природу нормально, хоча і була спроба від одного сержанта «присоромити» його. 

До слова, УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому Віктору Пилипенко, який здійснив камінг-аут. УПЦ подякували Пилипенку за його військові заслуги, утім, підкреслили, що не розділяють «його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ» і анулювали указ № 27468 про нагороду, посилаючись на «відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога».

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Теги: ЛГБТ Віктор Пилипенко військові

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