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Умань розпочала підготовку до приїзду понад 40 тис. хасидів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Умань розпочала підготовку до приїзду понад 40 тис. хасидів
Хасиди відзначатимуть цьогоріч 5787-й юдейський Новий рік
фото з відкритих джерел

Через закрите небо над Україною паломники в'їжджатимуть у країну лише суходолом

На Черкащині розпочали підготовку до традиційного паломництва хасидів на Рош га-Шана, яке цього року триватиме 11–13 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Черкаси.

Скільки паломників очікують

За словами виконавчої директорки благодійного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірини Рибницької, цьогоріч до Умані прибуде приблизно стільки ж хасидів, як і торік – понад 40 тис. Остаточна кількість поки невідома, оскільки підготовка до поїздок ще триває.

Як прибуватимуть паломники

Через закритий повітряний простір над Україною хасиди, як і в попередні роки, в'їжджатимуть у країну лише суходолом – спочатку прилітатимуть до сусідніх європейських держав, а тоді автобусами чи приватним транспортом перетинатимуть український кордон. Для оформлення в'їзду та виїзду планують задіяти 21 пункт пропуску.

Хто ще допомагатиме

Допомагати українським правоохоронцям підтримувати громадський порядок під час паломництва будуть 16 міжнародних медіаторів. Питання підготовки обговорили на міжвідомчій нараді під головуванням очільника Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського.

Умань розпочала підготовку до приїзду понад 40 тис. хасидів фото 1
фото: Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

«Уже п'ятий рік ми проводимо Рош га-Шана в умовах повномасштабної війни. Також п'ятий рік працює спеціальна міжвідомча робоча група, створена за дорученням Кабінету Міністрів України, яка координує підготовку до паломництва», – зазначила Рибницька.

Нагадаємо, торік до Умані на святкування Рош га-Шана прибуло близько 35 тис. паломників – тоді для їхньої безпеки навколо кварталу паломництва встановлювали блокпости й відеокамери.

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Теги: Черкаси хасиди Умань Черкащина кордон Рош Га-Шана

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