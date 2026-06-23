ВАКС арештував майно віцепрем'єра Кулеби

Під арешт потрапили квартира та машиномісце Олексія Кулеби загальною вартістю майже 5 млн грн, які фігурують у позові САП про необґрунтовані активи

Прокуратура вважає, що активи на майже 5 млн грн могли бути оформлені через сестру посадовця, аби уникнути їх можливої конфіскації

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на квартиру та машиномісце, якими, за даними слідства, розпоряджається віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду.

Арешт було накладено за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під арешт потрапили квартира вартістю 4,4 млн грн та машиномісце вартістю 520 тис. грн. Загальна вартість активів становить майже 5 млн грн.

Як зазначається, прокурори вважають, що Кулеба користується цим майном і має можливість впливати на свою сестру, на яку воно оформлене.

За версією сторони обвинувачення, існував ризик відчуження активів, через що в майбутньому їх могло б бути неможливо конфіскувати у разі відповідного рішення суду.

Після накладення арешту розпоряджатися майном, зокрема продавати його або передавати в заставу, буде неможливо. У Центрі протидії корупції нагадали, що раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на суму майже 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави.

За даними прокуратури, йдеться про майно, яке було набуте через сестру віцепрем'єра. Аналіз доходів та витрат Кулеби і членів його родини, як стверджує сторона обвинувачення, показав відсутність достатніх офіційних коштів для придбання таких активів.

Наразі судовий розгляд справи щодо походження майна триває. Остаточне рішення щодо законності набуття активів ще не ухвалене.

Нагадаємо, нещодавно САП подала до суду позов про визнання необґрунтованими активів на суму майже 5 млн грн, які, за версією прокуратури, були набуті Олексієм Кулебою через його сестру. У межах цієї справи прокурори наполягали на необхідності арешту майна для унеможливлення його відчуження до завершення судового розгляду.