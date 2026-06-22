Нардеп Кузьміних замість візиту на засідання антикорупційного суду чкурнув до Іспанії

Нардеп Сергій Кузьміних підозрюється у зловживанні впливом під час закупівлі медичного обладнання для лікарень у Житомирській області

Захист Кузьміних надіслав клопотання про відкладення засідання, аргументуючи це перебуванням нардепа у відрядженні в Іспанії

Народний депутат Сергій Кузьміних, підозрюваний у зловживанні впливом, сьогодні, 22 червня, вчергове не з'явився в судове засідання у Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Transparency International Ukraine.

Захист Кузьміних надіслав клопотання про відкладення засідання, аргументуючи це перебуванням нардепа у відрядженні в Іспанії. Там він, нібито за розпорядженням заступника голови Верховної Ради, зустрічається з керівництвом комісії з питань охорони здоров'я обох палат парламенту Іспанії – Конгресу депутатів та Сенату. Відрядження триватиме з 22 по 26 червня.

Засідання, яке мало відбутися 22 червня, відкладено. Суд вирішив залучити нового захисника Кузьміних до розгляду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про зміну запобіжного заходу обвинуваченому на тримання під вартою.

Також повідомляється, що суд порушив перед кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури питання про притягнення адвоката Кузьміних до дисциплінарної відповідальності – 15 червня він не з'явився на засідання, оскільки був задіяний у слідчих та процесуальних діях в Житомирській області.

Варто додати, що суд уже тривалий час не може проводити судовий розгляд: попереднє засідання відкладені, два засідання цього тижня зірвані, а допит свідків захисту на паузі. Сам нардеп або його захисник вже не вперше пропускають судові засідання з тих чи інших причин, а суд вже не один раз штрафував обвинуваченого за неявки. Тим часом строки давності справи спливають вже у січні 2027 року.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Кузьміних підозрюється у зловживанні впливом під час закупівлі медичного обладнання для лікарень у Житомирській області. Він нібито отримав 558 тис. грн хабаря від представника приватної компанії за перемогу в тендері на закупівлю систем УЗД.

НАБУ, САП та Офіс Генпрокурора викрили чинного народного депутата України Сергія Кузьміних на гарячому 28 січня 2022 року. Затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабара.

2 лютого 2022 року Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу».