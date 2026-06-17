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Оголошено вирок двом ділкам, які намагалися збути майже 250 тис. фальшивих доларів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Оголошено вирок двом ділкам, які намагалися збути майже 250 тис. фальшивих доларів
Працівник поліції перераховує фальшиві купюри
фото: Прокуратура України

Затримали продавців фальшивих грошей, коли вони намагалися продати підроблені $230 тис. за $138 тис.

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок двом чоловікам, які налагодили канал постачання та збуту підробленої американської валюти в особливо великих розмірах. Кожен із них проведе за ґратами по дев'ять років, Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідство встановило, що спільники, діючи у змові, у 2021 році придбали у Туреччині та привезли до України підроблену американську валюту на загальну суму близько $250 тис. Затримали продавців фальшивих грошей під час продажу підроблених $230 тис. за $138 тис.

Затримали продавців фальшивих грошей під час продажу підроблених $230 тис.
Затримали продавців фальшивих грошей під час продажу підроблених $230 тис.
фото: Прокуратура України

Правоохоронці зафіксували, що чоловіки продавали фальшиві долари вже не вперше. Покупці за фальшиву купюру номіналом у $100 платили справжні $50-60.

Колегія суддів визнала 39-річного та 47-річного чоловіків винними у придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті підробленої валюти. Окрім дев'яти років позбавлення волі, суд призначив обом покарання у вигляді конфіскації майна.

Нагадаємо, Україну заполонили фальшиві гроші. Найчастіше – це банкноти номіналом 500 і 200 гривень, які збувають в супермаркетах, закладах громадського харчування і транспорті, тобто там, де багато людей і нема часу ретельно придивлятися до купюри. Втім, шахраї запевняють – банкноти настільки якісно зроблені, що навіть під ультрафіолетом їх не завжди можна розпізнати. «Главком» пояснював, до можуть підсунути і як виявити фальшивку.

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Теги: Київ суд кримінал шахрайство валюта

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