САП звернулася до суду з проханням конфіскувати активи міністра Кулеби

САП стверджує, що аналізом офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини установлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів

Прокурор звернувся до суду з позовом

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, набутих віцепрем’єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою через свою сестру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

«Прокурор САП за матеріалами НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою (посада на час звернення з позовом) через свою сестру», – йдеться у повідомленні.

САП стверджує, що позов мотивовано тим, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у м. Києві. У 2023 році, будучи заступником керівника Офісу президента, посадовець забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо вказаних об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія.

«Аналізом офіційних доходів і витрат О. Кулеби та його родини установлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів. Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави», – додається у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час відбудови після завданих росіянами руйнувань у Київській області сотні мільйонів гривень віддали фігурантами кримінальних проваджень, компанії, придбаній через Olx, і структурі, власники або директори яких привели журналістів до керівництва Київської облдержадміністрації та Офісу президента. Зокрема, до Олексія Кулеби.