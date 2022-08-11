Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки

Вибухи на військовому аеродромі у Криму прогриміли 9 серпня

Від вибухів на аеродромі «Саки» вигоріла сама авіабаза та значна територія навколо неї

Російські повітряні сили втратили біля Новофедорівки у Криму 9 літаків. Журналісти опублікували фото, які демонструють наслідки вибухів.

Фотографії зроблені в інфрачервоному діапазоні. Червоний колір показує на живу рослинність, а чорний – погорілу землю після вибуху.

На кадрах видно, що внаслідок вибухів вигоріла майже вся територія авіабази, а також сусідні будівлі.

Знімок зроблено після вибуху на аеродромі у Криму

#PT and here a GIF to compare pre- and post-strike imagery of #Saki airbase pic.twitter.com/T4NECkbW8j — Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 10, 2022

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Раніше у мережі зʼявилися перші супутникові знімки наслідків вибухів на військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму.