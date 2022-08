Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки

Російські повітряні сили втратили біля Новофедорівки у Криму 9 літаків. Журналісти опублікували фото, які демонструють наслідки вибухів.

Фотографії зроблені в інфрачервоному діапазоні. Червоний колір показує на живу рослинність, а чорний – погорілу землю після вибуху.

На кадрах видно, що внаслідок вибухів вигоріла майже вся територія авіабази, а також сусідні будівлі.

#PT and here a GIF to compare pre- and post-strike imagery of #Saki airbase pic.twitter.com/T4NECkbW8j