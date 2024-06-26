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«Укренерго» посилить відключення світла на вечір

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Укренерго» посилить відключення світла на вечір
Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистем
фото: glavcom.ua

На ранок без енергоживлення залишаються 466 населених пунктів

Сьогодні протягом усього дня заплановані графіки відключення електроенергії, з посиленням обмежень з 17:00 до 23:00, також Україна імпортує електроенергію з п'яти країн для задоволення попиту. Про це повідомила пресслужба  НЕК «Укренерго».

«Сьогодні, 26 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим», – повідомили у компанії.

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, радять дивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Імпорт та експорт

Імпорт – протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 25 026 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 200 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

На ранок без енергоживлення залишаються 466 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин: є знеструмлення в Запорізькій області.

Наслідки обстрілів

За даними Міненерго, на території однієї з підстанцій міста Харків було виявлено вибухонебезпечний предмет. Його вивезли вибухотехніки. У Городнянському районі Чернігівській області внаслідок обстрілу одночасно знеструмлювався 1821 абонент у 10 населених пунктах.

Ситуація на ЗАЕС

«Рівень води у ставку-охолоджувачі дещо знизився і становить 15,11 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції», – повідомляє Міненерго.

Раніше «Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 26 червня.

Теги: Міненерго Укренерго відключення електроенергія

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