Коли почнуться стабільні відключення світла: ексглава «Укренерго» дав прогноз

У теплі періоди зими, коли температура буде вище нуля, Україна може обійтись без відключень

Відключення світла у період опалювального сезону можуть початися з грудня

Якщо наступна зима буде холодною, то відключень світла не уникнути. Відключення будуть, навіть якщо встигнуть реалізувати всі плани з ремонту об'єктів генерації. Про це заявив колишній голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю «Економічній правді».

За словами Кудрицького, відключень світла можна буде уникнути, якщо всю зиму буде плюс п'ять або плюс 15 градусів, а також не буде нових обстрілів енергетики з боку РФ.

«Але ми розуміємо, що він (такий сценарій – ред.) суто теоретичний. Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані", - зазначив Кудрицький.

Ексглава «Укренерго» додав, що відключення світла під час опалювального сезону можуть початися з грудня, бо в листопаді може не бути холодної погоди. «А саме холодна погода (взимку – ред.) буде тригером для того, щоб вводити обмеження електроспоживання», – заявив він.

Натомість в теплі періоди зими, коли температура буде вище нуля, Україна може обійтись без відключень.

Нагадаємо, сьогодні графіки відключення електроенергії діятимуть із 13:00 до 23:00 у 16 областях України.

Наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну.

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.