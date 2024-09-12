«Укренерго» розширило перелік областей, у яких 12 вересня діятимуть графіки відключення

Причиною запровадження обмежень стало зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС

Відключення світла повертаються до 16 областей

Сьогодні графіки відключення електроенергії діятимуть із 13:00 до 23:00 у 16 областях України. Про це повідомило «Укренерго».

«Із 13:00 до 23:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень», – ідеться в повідомленні.

Причиною запровадження обмежень стало зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.

Раніше повідомлялося про повернення відключень у Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області. А перед цим «Укренерго» повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Нагадаємо, наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну.

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.