На Одещині частково відновлено електропостачання після атаки РФ

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ в Одесі

Ремонтні роботи на Одещині триватимуть цілодобово.

Станом на ранок 19 лютого 15 тис. домогосподарств на Одещині заживлені за резервними схемами. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

«На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин, перезажививши їх з резервних ліній там, де це було можливо», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть цілодобово. Пріоритетом є відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів.

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина.

«Пожежі, які виникли після обстрілів, ліквідовували рятувальники разом із добровольцями Асоціації пожежників України. Пошкоджені будівля поліклініки, 24-поверховий житловий будинок, дитячий садок та кілька автівок», – йдеться у повідомленні ДСНС України. За словами мера Одеси, внаслідок ворожої атаки без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків. Фахівці вже оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію.