Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині частково відновлено електропостачання після атаки РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині частково відновлено електропостачання після атаки РФ
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ в Одесі
фото: Офіс Генерального прокурора України/Facebook

Ремонтні роботи на Одещині триватимуть цілодобово.

Станом на ранок 19 лютого 15 тис. домогосподарств на Одещині заживлені за резервними схемами. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.

«На ранок енергетики відновили електропостачання для майже 15 тисяч родин, перезажививши їх з резервних ліній там, де це було можливо», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть цілодобово. Пріоритетом є відновлення електропостачання для критичної інфраструктури, в тому числі теплових об'єктів.

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина.

«Пожежі, які виникли після обстрілів, ліквідовували рятувальники разом із добровольцями Асоціації пожежників України. Пошкоджені будівля поліклініки, 24-поверховий житловий будинок, дитячий садок та кілька автівок», – йдеться у повідомленні ДСНС України. За словами мера Одеси, внаслідок ворожої атаки без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків. Фахівці вже оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію.

Читайте також:

Теги: енергетика Одеса ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині до електропостачання підключено майже 5 тисяч споживачів
Понад 20 тисяч людей у Запоріжжі залишились без світла через атаку РФ
23 сiчня, 22:19
«Російські покидьки вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству», – написав мер міста
Росіяни вдарили по приватному підприємству в Миколаєві
28 сiчня, 21:16
31 січня РФ вдарила по центру Одеси
Удар по історичному центру Одеси. Стало відомо, скільки пам'яток пошкодила РФ
1 лютого, 13:38
Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста
В епіцентрі ракетного удару в Одесі опинилися норвезькі дипломати
31 сiчня, 23:49
У Лондоні відбулась конференція Міжнародної освітньої корпорації
Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)
7 лютого, 20:47
11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині
Після атаки РФ на Полтавщині припинив роботу газовидобувний об'єкт
11 лютого, 19:34
За попередніми даними, в межах Черкаської області знищено 17 російських БпЛА
Ворог масовано атакував Черкащину: є постраждалі
11 лютого, 10:30
Стовп диму після вибуху у Кривому Розі
Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами
11 лютого, 22:23
Внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах
Ракетна атака на столицю: з’явилися фото наслідків
12 лютого, 07:36

Новини

На Одещині частково відновлено електропостачання після атаки РФ
На Одещині частково відновлено електропостачання після атаки РФ
Масований удар РФ по Одесі: 500 будинків без світла й тепла, є поранені (оновлено)
Масований удар РФ по Одесі: 500 будинків без світла й тепла, є поранені (оновлено)
Майже пів сотні ухилянтів одним рейсом: на Одещині судять перевізника-рекордсмена
Майже пів сотні ухилянтів одним рейсом: на Одещині судять перевізника-рекордсмена
Затримано топменеджерів одеської компанії, яка продавала РФ обладнання для військових об’єктів
Затримано топменеджерів одеської компанії, яка продавала РФ обладнання для військових об’єктів
На Одещині підлітки сплюндрували могили загиблих захисників України
На Одещині підлітки сплюндрували могили загиблих захисників України
В Одесі безхатько помстився чоловіку, бо той не пустив його в під'їзд
В Одесі безхатько помстився чоловіку, бо той не пустив його в під'їзд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
29K
США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
16K
Суперсучасна автівка Tesla Cybertruck не витримала снігу у Канаді
16K
США та Росія узгодили чотири напрямки роботи для припинення війни в Україні
14K
Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua