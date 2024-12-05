Молдова оголосила надзвичайний стан в енергетиці: звільнено міністра

Прем’єр-міністр Молдови попередив про можливість часткового або повного припинення постачання енергії

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив надзвичайний стан в енергетичному секторі. Також було звільнено міністра енергетики Віктора Парлікова. Про це повідомляє TV8 та NewsMaker.

Відставка міністра енергетики Віктора Парлікова пояснюється управлінськими помилками, які призвели до критичної ситуації, йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Молдови також попередив про можливість часткового або повного припинення постачання енергії. Він пояснив, що надзвичайний стан в енергетиці дозволить уряду оперативно ухвалювати рішення, включаючи можливі обмеження на експорт енергії.

Речан заявив, що тимчасово візьме на себе обов’язки міністра енергетики до призначення нового керівника. Президентка Молдови Майя Санду вже підписала відповідний наказ про звільнення міністра енергетики.

Прем'єр-міністр Молдови також закликав до звільнення:

Голови компанії Energocom Віктора Бинзаря, звинуваченого в неналежному управлінні закупівлями газу.

Члена наглядової ради Moldovagaz Сергія Тофілата, який, за словами Речана, блокував вигідні закупівлі газу.

Таким чином, рішення про запровадження надзвичайного стану в енергетиці має допомогти стабілізувати енергетичний сектор Молдови, який наразі стикається з серйозними викликами.

Нагадаємо, Молдова не може оперативно виявляти дрони, які порушують її повітряний простір. Про це розповів міністр оборони Молдови Анатолій Носатий. Носатий зауважує, що країна володіє радарами, які не здатні зафіксувати проліт БпЛА. За його словами, вони були вироблені у 60-80-х роках минулого століття і «слугували для іншого типу війни».

Також МЗС Молдови розцінює заяву Кремля про те, що Майя Санду не перемогла на виборах президента, оскільки всередині країни більшість виборців підтримали її конкурента, як продовження зловмисного втручання у внутрішні справи Молдови. Про це повідомляє NewsMaker.

Зокрема, МЗС Молдови відреагувало на заяву речника глави РФ Дмитра Пєскова. Російський чиновник не сказав прямо, чи Росія визнає результати виборів у Молдові, але зазначив, що, на його думку, Майя Санду «не є президентом Молдови», оскільки всередині країни «більшість виборців підтримали Олександра Стояногло».