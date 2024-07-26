Відключення світла 27 липня: графіки
Стало відомо, коли в Україні вимикатимуть електроенергію
ДТЕК за вказівкою «Укренерго» повідомляє: 27 липня графіки відключень будуть застосовуватись з 17:00 до 23:00.
Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.
Як повідомлялося, відключення електроенергії в Україні діятимуть з 17:00 та до 22 години. Буде застосовуватись одна черга відключень світла.
Нагадаємо, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.
Зокрема, Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону.
До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.
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