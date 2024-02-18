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Сирський заявив, що ЗСУ повернеться в Дебальцеве і Авдіївку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сирський заявив, що ЗСУ повернеться в Дебальцеве і Авдіївку
Головком нагадав, що взимку 2015 року він був одним з командирів сил Антитерористичної операції і на Дебальцевському плацдармі
фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Олександр Сирський, вшановуючи пам'ять загиблих у Дебальцево українських захисників у лютому 2015-го

 

Українські військові обов'язково повернуться у захоплені ворогом міста і визволять окуповані території. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, вшановуючи пам'ять загиблих у Дебальцево українських захисників у лютому 2015-го.

Сирський заявив, що ЗСУ повернеться в Дебальцеве і Авдіївку фото 1

«Разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Збройних сил генерал-майором Анатолієм Баргилевичем вшанував своїх загиблих побратимів і посестер, з якими взимку 2015 року разом воював в районі Дебальцево. На Аскольдовій могилі у Києві є пам’ятник, зведений в пам’ять нашої боротьби на Дебальцевському напрямку», – сказав Сирський.

Сирський заявив, що ЗСУ повернеться в Дебальцеве і Авдіївку фото 2

Генерал зазначив, що бої за Дебальцеве для нього – це не лише термін з історії десятилітньої війни за Незалежність проти російської агресії, але і частина особистого життя.

Сирський заявив, що ЗСУ повернеться в Дебальцеве і Авдіївку фото 3

Головком нагадав, що взимку 2015 року він був одним з командирів сил Антитерористичної операції і на Дебальцевському плацдармі. Одне із завдань, яке йому було визначено – координувати вихід українських підрозділів з Дебальцевого.

Сирський заявив, що ЗСУ повернеться в Дебальцеве і Авдіївку фото 4

«Я знаю точно, ми повернемося у Дебальцеве, ми повернемося у Вуглегірськ, Логвинове, Рідкодуб, врешті ми повернемося у нашу українську Авдіївку і Донецьк. Ми звільнимо усі наші рідні українські землі! Ми знаємо за що ми боремося! Ми переможемо! Слава Україні», –  підсумував Олександр Сирський.

Сирський заявив, що ЗСУ повернеться в Дебальцеве і Авдіївку фото 5

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Сирський заявив, що ЗСУ повернеться в Дебальцеве і Авдіївку фото 6

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. 

До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків. 

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