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Шила для ЗСУ, але агітувала за Росію. СБУ викрила на Вінниччині прихильницю Путіна

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Шила для ЗСУ, але агітувала за Росію. СБУ викрила на Вінниччині прихильницю Путіна
В своїх публікаціях жінка вважає Путіна непереможним та сумує за загиблими окупантами
фото: СБУ

Обвинувальний акт скеровано до суду, жінці загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна

За матеріалами СБУ на Вінниччині перед судом постане ще одна інтернет-агітаторка: прославляла рашистів та заперечувала їх агресію проти України. Як повідомляє пресслужба  відомства, Служба безпеки викрила на Вінниччині чергову прокремлівську інтернет-агітаторку.

За даними слідства, нею виявилася мешканка міста Могилів-Подільський Вінницької області, швачка місцевого підприємства, яке виконує замовлення для ЗСУ.

Фігурантка на власній сторінці в «Однокласниках» поширювала типові наративи кремлівської пропаганди щодо так званої «сво» на території України.

В своїх публікаціях вона вважає Путіна непереможним та сумує за загиблими вояками РФ.

В результаті санкціонованого обшуку у неї вилучено мобільний телефон, який використовувався для скоєння злочину.

Ініційована спецслужбою експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисниці.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Обвинувальний акт скеровано до суду, їй загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: пропаганда Вінниччина СБУ

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