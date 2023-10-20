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Високопоставлені ФСБшники тікають з-під Мелітополя з мішками грошей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Високопоставлені ФСБшники тікають з-під Мелітополя з мішками грошей
У Токмаку російські окупанти не на жарт панікують через наступ ЗСУ
фото з відкритих джерел

Рядових співробітників ФСБ Кремль повернув у Токмак

Двоє високопоставлених співробітників ФСБ Росії отримали наказ Кремля терміново покинути тимчасово окупований Токмак, що на Мелітопольському напрямку. Про це повідомляє «РІА-Південь» з посиланням на джерела, наближені до Кремля.

Та, двох офіцерів ФСБ терміново відкликали до Москви і вони покинули місто протягом доби після отримання відповідного наказу.

При цьому джерело в місцевій поліції стверджує, що ФСБшники вивезли із собою велику суму грошей – понад 1,5 млн руб. Їх затримали на блокпосту за наводкою, хотіли вилучити гроші. Але після телефонного дзвінка їх довелося пропустити.

Цікаво, що рядових співробітників ФСБ навпаки повернули в Токмак. Зокрема це стосується тих, кого раніше евакуювали на тлі загальної паніки до тимчасово окупованого Криму. Тоді рашистам оголосили, що Токмак можна втратити зовсім скоро, і вивезли на півострів. Однак напередодні ФСБшники прибули назад, щоб продовжувати готуватися до оборони.

За півтора року російська армія встигла серйозно окопатися біля Токмака. Крім основної «лінії Суровікіна», яка тягнеться на сотню кілометрів, навколо самого міста окупанти створили ще три кільця оборони. Але третя лінія – це переважно командні пункти, склади забезпечення, логістика, тобто не фортифікація.

Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що в окупованому місті Токмак Запорізької області спостерігається виїзд з міста співробітників російської ФСБ.

У Токмаку російські окупанти не на жарт панікують через наступ ЗСУ. Росіяни евакуювали родини та закрили магазини. 

Теги: Мелітополь окупанти наступ росіяни війна

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