Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму $7,9 млрд

США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд, Росія вдарила КАБами по Харкову, Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні. «Главком» склав добірку новин 26 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кабмін ліквідував Держрезерв

Кабінет міністрів створив новий центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, – Державне агентство з управління резервами України. Натомість Держрезерв було ліквідовано.

Відповідні рішення уряд ухвалив 26 вересня. Державне агентство з управління резервами здійснюватиме повноваження, передбачені законом «Про державні резерви».

Росія вдарила КАБами по Харкову

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Відомо про чотирьох постраждалих.

Російські окупанти скинули на Харків три керовані авіабомби, внаслідок чого виникла пожежа. Один із КАБів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду.

Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні

Бундестаг погодив пропозицію німецького уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України. Йдеться про приблизно 400 млн євро.

Кошти дозволять закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить українські Збройні сили у захисті.

США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд

Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму $7,9 млрд, до якої, зокрема, увійшли додаткова батарея ППО Patriot, дрони та ракети великої дальності. Зеленський пообіцяв, що України використає цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки.

Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію з листопада

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готується з листопада підняти граничні ціни на ринку електроенергії.

Регулятор пропонує з 1 листопада встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

  • з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год;

На балансуючому ринку:

  • максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Читайте також:

Теги: США Володимир Зеленський військова допомога війна Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська керована авіабомба влучила в одну з багатоповерхівок Харкова
Будинок у Харкові, який зазнав влучання, РФ обстрілювала на початку великої війни
24 вересня, 16:42
Хто закатував ветерана АТО під час окупації Херсона? Названо ім'я генерала РФ та його підлеглих
Хто закатував ветерана АТО під час окупації Херсона? Названо ім'я генерала РФ та його підлеглих
23 вересня, 17:53
Військово-морські сили знищили поблизу Маріуполя сховища із боєприпасами росіян
Удари по складах боєприпасів біля Маріуполя: з’явилися супутникові знімки
17 вересня, 21:16
«За підпали майна військових чи залізниці, злочинці можуть отримати строк аж до пожиттєвого»
Що робити з паліями військових авто?
15 вересня, 07:41
На Сумщині 49-річний електромонтер зазнав смертельного ураження струмом
На Сумщині окупанти атакували енергообʼєкт: є загиблий та поранені
14 вересня, 11:07
Раніше Зеленський назвав китайський та бразильський план урегулювання війни «деструктивним»
Пекін відповів на критику Зеленського про «мирний план» Китаю та Бразилії
13 вересня, 16:14
Дебати між Гарріс та Трампом завершились, але питання України залишилось без ясної відповіді
Дебати Гарріс і Трампа. Короткий аналіз їх висловлювань про Україну
11 вересня, 14:14
Британія запровадила санкції проти Повітряно-космічних сил РФ
Британія запровадила санкції проти Повітряно-космічних сил РФ
10 вересня, 18:43
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на Курщині
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на Курщині
2 вересня, 18:28

Події в Україні

Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня
Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня
Міндовкілля повідомило про стан води в Сеймі та Десні
Міндовкілля повідомило про стан води в Сеймі та Десні
Сексуальне насильство на війні: за допомогою звернулося більше чоловіків, ніж жінок
Сексуальне насильство на війні: за допомогою звернулося більше чоловіків, ніж жінок
Відключення світла: як діятимуть графіки 27 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 27 вересня
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
ЗСУ вийшли з Вугледара? 72-га бригада зробила заяву
ЗСУ вийшли з Вугледара? 72-га бригада зробила заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
48K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
44K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
26K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)

Новини

Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Сьогодні, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua