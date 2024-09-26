Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня

Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму $7,9 млрд

США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд, Росія вдарила КАБами по Харкову, Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні. «Главком» склав добірку новин 26 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кабмін ліквідував Держрезерв

Кабінет міністрів створив новий центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, – Державне агентство з управління резервами України. Натомість Держрезерв було ліквідовано.

Відповідні рішення уряд ухвалив 26 вересня. Державне агентство з управління резервами здійснюватиме повноваження, передбачені законом «Про державні резерви».

Росія вдарила КАБами по Харкову

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Відомо про чотирьох постраждалих.

Російські окупанти скинули на Харків три керовані авіабомби, внаслідок чого виникла пожежа. Один із КАБів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду.

Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні

Бундестаг погодив пропозицію німецького уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України. Йдеться про приблизно 400 млн євро.

Кошти дозволять закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить українські Збройні сили у захисті.

США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд

Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму $7,9 млрд, до якої, зокрема, увійшли додаткова батарея ППО Patriot, дрони та ракети великої дальності. Зеленський пообіцяв, що України використає цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки.

Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію з листопада

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готується з листопада підняти граничні ціни на ринку електроенергії.

Регулятор пропонує з 1 листопада встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год;

На балансуючому ринку: