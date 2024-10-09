Кабмін оновив правила доставки повісток поштою

У разі відсутності адресата працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або інформуватимуть його телефоном

Рекомендовані листи з позначкою «Повістка ТЦК» поштарі доставлятимуть адресату особисто

Кабінет міністрів ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Вони регулюють процедуру доставки та вручення повісток. Про це йдеться в урядовій постанові №1147.

Так, рекомендовані листи з позначкою «Повістка ТЦК» доставлятимуть адресату особисто. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або інформуватимуть його телефоном.

Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явиться для отримання листа, поштовий працівник ставитиме позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», і лист буде повернено до відправника.

Зміни також стосуються судових повісток, які відтепер можуть доставлятися разом з повістками ТЦК, і підлягають особистому врученню адресатам.

Нагадаємо, Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тис. повісток, які будуть відправлені «Укрпоштою».

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони розробило законопроєкт, який дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Як зазначають в Міноборони, відповідний проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки» – схвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

До слова, уряд виділив 71 млн 820 тис. грн на централізований друк повісток. Про це йдеться в документах, які опинилися в розпорядженні «Української правди». Зазначається, що за вказану суму до кінця року планується надрукувати 900 тис. повісток.