Унаслідок атаки на торговий центр у Кременчуці постраждав депутат: подробиці

Після атаки на ТЦ у Кременчуці важкі поранення отримав депутат міськради

На момент атаки депутат Кременчуцької міської ради був у приміщення торгового центру



Депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян постраждав внаслідок російської ракетної атаки на торговий центр «Амстор». Про це повідомляє видання «Кременчуцький Телеграф» з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Геннадій Іванян на момент прильоту ракет перебував у приміщення торгового центру. Він – один з тих вісьмох людей, які перебувають у тяжкому стані після ракетного обстрілу «Амстора».

Раніше повідомлялось, що справу про атаку росіян по ТЦ «Амстор» у Кременчуку можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Венедіктова наголосила, що бізнес, який не зупинив роботу під час повітряної тривоги, теж притягнуть до відповідальності.