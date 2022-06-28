Унаслідок атаки на торговий центр у Кременчуці постраждав депутат: подробиці
На момент атаки депутат Кременчуцької міської ради був у приміщення торгового центру
Депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян постраждав внаслідок російської ракетної атаки на торговий центр «Амстор». Про це повідомляє видання «Кременчуцький Телеграф» з посиланням на власні джерела.
Видання зазначає, що Геннадій Іванян на момент прильоту ракет перебував у приміщення торгового центру. Він – один з тих вісьмох людей, які перебувають у тяжкому стані після ракетного обстрілу «Амстора».
Раніше повідомлялось, що справу про атаку росіян по ТЦ «Амстор» у Кременчуку можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Венедіктова наголосила, що бізнес, який не зупинив роботу під час повітряної тривоги, теж притягнуть до відповідальності.
Нагадаємо, російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, Раніше повідомлялося про 18 загиблих та 59 постраждалих.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.
Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-
В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.
Міністр МВС Денис Монастирський, який прибув на місце трагедії, зазначив, що про остаточне число загиблих людей говорити зарано.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.