ТРЦ у Кременчуці не планував закриватись під час повітряної тривоги
Адміністрацію притягнуть до відповідальності
Керівники торгового центру «Амстор», у який вчора влучила рашистська ракета, з 23 червня вирішили не закривати заклад під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
«Як вже стало відомо слідству, адміністрація «Амстору» повідомила у чаті ТРЦ, що з 23 червня ТРЦ не буде зачинятися під час повітрянної тривоги. Жах», – написав міський голова.
Малецький налогосив, що нехтування повітряною тривогою – це злочин. І закликав заклади усіх форм власності під час повітряних тривог проводити евакуацію відвідувачів та персоналу до укриттів.
«У разі порушення цієї вимоги будемо вживати заходи включно з кримінальними справами та закриттям закладів», – додав він.
Раніше повідомлялось, що справу про атаку росіян по ТЦ «Амстор» у Кременчуку можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Венедіктова наголосила, що бізнес, який не зупинив роботу під час повітряної тривоги, теж притягнуть до відповідальності.
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