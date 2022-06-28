ТРЦ у Кременчуці не планував закриватись під час повітряної тривоги

Адміністрацію притягнуть до відповідальності

Керівники торгового центру «Амстор», у який вчора влучила рашистська ракета, з 23 червня вирішили не закривати заклад під час повітряної тривоги. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

«Як вже стало відомо слідству, адміністрація «Амстору» повідомила у чаті ТРЦ, що з 23 червня ТРЦ не буде зачинятися під час повітрянної тривоги. Жах», – написав міський голова.

Малецький налогосив, що нехтування повітряною тривогою – це злочин. І закликав заклади усіх форм власності під час повітряних тривог проводити евакуацію відвідувачів та персоналу до укриттів.

«У разі порушення цієї вимоги будемо вживати заходи включно з кримінальними справами та закриттям закладів», – додав він.

Раніше повідомлялось, що справу про атаку росіян по ТЦ «Амстор» у Кременчуку можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Венедіктова наголосила, що бізнес, який не зупинив роботу під час повітряної тривоги, теж притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, Раніше повідомлялося про 18 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 – госпіталізовані.



