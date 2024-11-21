Ворог атакував Дніпро: спалахнули пожежі, пошкоджено підприємство

У Дніпрі уламок збитої ракети застряг на дротах

Окупанти запустили по області ракети

Рано-вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину. В обласному центрі пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі», – заявив глава регіону.

Про загиблих чи поранених не повідомляється.

Крім того, вночі російська армія била по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Застосовувала артилерію та РСЗВ «Град». Люди не постраждали.

Зазначимо, що на Дніпропетровщині триває повітряна тривога, загроза ударів зберігається.

Нагадаємо, сьогодні вранці о 05:40 росіяни запустили ракети по Україні з території Росії. Імовірно, здійснені пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95. Про це повідомляли Повітряні сили.

До слова, сьогодні, 21 листопада, діятимуть екстрені відключення світла у Києві, Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.