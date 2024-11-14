Росіяни захопили Іллінку? Стратком зробив заяву

DeepState повідомляв про успішні просування окупаційних військ Росії на сході України

Іллінка та Куп'янськ перебувають під контролем українських захисників

Інформація про окупацію населеного пункту Іллінка не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Населений пункт Іллінка Донецької області перебуває під українським контролем. «На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції», – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що вчора українські воїни зупинили просування ворога на Куп'янськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Як зазначає Стратком, Куп'янськ перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.

Як повідомлялося, дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Одна з них була укомплектована двома МТ-ЛБ, БМП та танком. Російська сторона, отримавши відомості про свої успіхи, намагалася вислати підкріплення, проте українські сили оборони завдали удару по ворогу.

Згодом стало відомо, що на Харківщині росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп'янськ та висадити там свій десант. Однак його вдалося ліквідувати.

До слова, Сили оборони України відновили позиції поблизу Часового Яру та відбили спробу ворога штурмувати біля Гуляйполя. Проте фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька, Курахового, Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.