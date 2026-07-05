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Навіщо росіянам перемир’я у Костянтинівці: пояснення DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Навіщо росіянам перемир’я у Костянтинівці: пояснення DeepState
За даними DeepState, росіяни намагаються закріпитися на місцевості в районі Іллінівки та Новодмитрівки
фото з відкритих джерел

Аналітики вважають, що на пропозицію ворога у жодному разі не можна погоджуватися

Чотиригодинне перемир’я у Костянтинівці, яке запропонувало Міноборони РФ Україні, є підступним планом, і на нього у жодному разі не можна погоджуватися. Адже саме ударно-пошукові роботи української авіації не дають повноцінно закріпитися ворогу і зайняти місто. Як інформує «Главком», про це пишуть аналітики моніторингового проєкту DeepState.

«Інфільтрація пояснюється кількісною перевагою противника та недостатньою кількістю піхоти наших сил. І саме ураження дронами доставляє противнику великих перешкод», – кажуть у DeepState.

За словами експертів, ворог це розуміє і шукає будь-яких можливостей окупувати місто, де помирає багато його солдатів. На думку аналітиків, «лицемірно пропонувати Україні припинити обстріли», коли саме росіяни знищують місто КАБами та дронами.

«Категорично не можна погоджуватися на будь-які мирні тимчасові пропозиції ворога, адже це брехня, за якою ховається підступність», – зазначили у DeepState.

Як зауважили аналітики, зараз в Костянтинівці тривають активні бої за місто. За їхніми словами, противник підійшов до околиць населеного пункту, почав там закріплюватися і здійснювати просочування у глибину міста.

За даними DeepState, росіяни намагаються закріпитися на місцевості в районі Іллінівки та Новодмитрівки, щоб перекрити будь-який рух та контроль практично в усій Костянтинівці. Одночасно з цим, пише проєкт, тривають постійні інфільтрації в сам населений пункт, де ворог зазнає значних втрат.

«Обстановку в місті не можна назвати легкою та контрольованою, однак варто зазначити, що Костянтинівка залишається під контролем Сил Оборони України. Варто розуміти, що «флаговтики», які часто зустрічаються в мережі є виключно медійною складовою ворога, адже всіх піхотинців, які доживають до фіксації кадра, знищують або беруть в полон», – пояснили аналітики.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська. 

Утім, ці заяви не підтверджують ані українські військові, ані незалежні аналітичні проєкти. За даними DeepState, лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки, а бої тривають на підступах до міста. Російські війська ведуть наступальні дії в районах Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, однак контролю над Костянтинівкою не мають.

За даними Генштабу, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами, яку напередодні озвучив російський диктатор Володимир Путін, не відповідає дійсності.

«Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Глава держави запропонував Путіну провести зустріч у місті, якщо воно справді перебуває під контролем російських військ.

Тим часом, Міністерство оборони Російської Федерації запропонувало українським підрозділам тимчасово припинити бойові дії у Костянтинівці Донецької області нібито для проведення гуманітарної акції з передачі тіл загиблих військовослужбовців. 

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Теги: Костянтинівка Міноборони РФ місто ворог росіяни

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