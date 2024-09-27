Президенти України та США зустрінуться ще раз у жовтні для обговорення Плану перемоги

Після сьогоднішньої зустрічі за кілька тижнів відбудеться ще одна

У жовтні Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть повторну зустріч, під час якої основною темою буде План перемоги президента України. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Під час зустрічі лідери країн домовились провести в подальшому консультації щодо Плану перемоги та додатково пропрацювати кроки для його реалізації.

«12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині, де двоє лідерів розглянуть прогрес у цих консультаціях і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України. Президент Байден налаштований надати Україні підтримку, необхідну для перемоги», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває із офіційним візитом у США, починаючи з 22 вересня. Сьогодні стало відомо, що тривалість візиту президент продовжив ще на один день.

Раніше Камала Гарріс та Володимир Зеленський у Білому домі зробили кілька важливих заяв під час виступу. Кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.

До слова, Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом та взяв участь у зустрічі «G7+Україна». Глава держави домовився із американським колегою та світовими лідерами про подальшу підтримку України та про майбутню презентацію українського плану перемоги у Вашингтоні