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Депутати ухвалили рішення відкликати Безуглу з посади голови підкомітету парламенту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Депутати ухвалили рішення відкликати Безуглу з посади голови підкомітету парламенту
Заступниця голови комітету, голова підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла
фото: Facebook/Мар'яна Безугла

Як заявила Геращенко, рішення про відкликання Безуглої з поста заступниці глави комітету «блокує Офіс президента»

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

«За ініціативи нашої Ірини Фріз комітет нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Дякуємо всім членам комітету, які підтримали це рішення», – додала вона.

За словами Геращенко, рішення про відкликання Безуглої з поста заступниці глави комітету «блокує Офіс президента й керівництво Верховної Ради не виносить цю постанову в залу».

Нагадаємо, 5 січня Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю
скріншот

Зокрема, Безугла також прокоментувала інформацію про її зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю.

«Реакцією комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Facebook і т.д. Утрималися чотири нардепи. Колеги, підкомітету не існує, бо ви до нього не доєдналися. З нічого знімати. Комітету в нас практично не існує. Ви поховалися і створили собі кишенькові підкомітети і радо проголосували усі. Ці «підкомітети» в абсолютній більшості навіть не мають засідань, не кажучи вже про рішення. Для візиток. Ви мовчите всередині і назовні. Жодного рішення Комітету за місяці. Ні щодо викрадання людей в ТЦК та СП, ні Содоля, ні…», – зазначила нардепка.

За словами Безуглої, вона залишається заступницею голови Комітету, членом комітету та народним депутатом України.

«Справа не у візитках, справа у справах. Хто питав, чому змушена адвокатувати публічно. Бо всередині оце. Але. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав», – йдеться в повідомленні.

Безугла прокоментувала інформацію про її зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю
Безугла прокоментувала інформацію про її зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю
скріншот

Згодом стало відомо, що Комітет з питань регламенту у Верховній Раді України розглянув та підтримав постанову про відкликання народної депутатки Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань безпеки та оборони.

Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією.

Також народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука у тому, що він понад рік відмовляється приходити на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомлялося, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії.

Згодом стало відомо, що народний депутат Федір Веніславський подасть заяву до Державного бюро розслідувань на свою колегу по парламентському комітету з питань нацбезпеки й оборони Мар’яну Безуглу. Причиною цьому стало розголошення Безуглою інформації із закритого засідання комітету.

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Теги: Верховна Рада депутат Мар’яна Безугла Ірина Геращенко Офіс президента

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