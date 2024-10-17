Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 17 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом доби РФ втратила 17 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1420 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 17 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 674270 (+1420) осіб,
  • танків ‒ 9014 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18002 (+33) од,
  • артилерійських систем – 19510 (+51) од,
  • РСЗВ – 1232 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17104 (+54),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26815 (+83) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3446 (+5).
Втрати ворога у війні станом на 17 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 17 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 жовтня:

  • у Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 17 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 17 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 967-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне.

Як повідомляє агентство Reuters, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.

До слова, у Курській області механізовані війська росіян мають обмежену змогу просуватися через погані погодні умови, натомість вони атакують малими піхотними групами. На Донбасі окупанти просунулись в декількох населених пунктах та наступають на Покровському та Курахівському напрямку.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб втрати ЗСУ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Термін експлуатації старих австралійських танків M1A1 добігає кінця, невелика кількість з них потребуватиме ремонту перед відправкою до Європи
Австралія відправить в Україну партію танків Abrams
Вчора, 17:59
Станом на 4 жовтня до легіону вже звернулися 196 людей з усієї Європи
Воїни Українського легіону зможуть легально виїжджати за кордон – консул
8 жовтня, 19:48
Місцеві у Курській області потерпають від російських обстрілів
Росіяни обстрілюють населені пункти Курщини, де немає ЗСУ
3 жовтня, 17:11
ЗСУ контратакують на Курщині, використовуючи слабкість російського угруповання
ЗСУ контратакують на півночі та ворог зазнає втрат на сході – звіт ISW
2 жовтня, 06:34
Енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими
На Дніпропетровщині Росія атакувала дроном енергетиків
30 вересня, 17:11
Підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу
Військовий повідомив, що є головною ціллю окупантів на Харківщині
30 вересня, 15:58
Партизани знищують військову техніку окупантів
Як діє українське підпілля в окупації: деталі від ГУР
28 вересня, 15:12
Як наголосив Зеленський, Путін хоче залишити звичайних українців без тепла взимку
Росія знищила всі ТЕС та найбільші ГЕС України – Зеленський
25 вересня, 17:16
Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов самовільно залишив військову частину
Військовий Сергій Гнезділов «добровільно демобілізувався»: бригада розпочала службове розслідування
24 вересня, 16:22

Події в Україні

На Миколаївщині окупанти атакували енергетичну інфраструктуру
На Миколаївщині окупанти атакували енергетичну інфраструктуру
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Страта військових ЗСУ: роспропагандисти придумують фейки – Інформспротив
Страта військових ЗСУ: роспропагандисти придумують фейки – Інформспротив
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
На Сумщині знешкодили російську ракету Х-59, яка не вибухнула при падінні
На Сумщині знешкодили російську ракету Х-59, яка не вибухнула при падінні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
24K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
16K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
9927
Україна воює з трьома країнами – президент

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua