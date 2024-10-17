Втрати ворога станом на 17 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1420 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 17 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 17 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 17 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 674270 (+1420) осіб,
- танків ‒ 9014 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18002 (+33) од,
- артилерійських систем – 19510 (+51) од,
- РСЗВ – 1232 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17104 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26815 (+83) од,
- спеціальна техніка ‒ 3446 (+5).
Активність флоту окупантів станом на 17 жовтня:
- у Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 967-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне.
Як повідомляє агентство Reuters, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.
До слова, у Курській області механізовані війська росіян мають обмежену змогу просуватися через погані погодні умови, натомість вони атакують малими піхотними групами. На Донбасі окупанти просунулись в декількох населених пунктах та наступають на Покровському та Курахівському напрямку.
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