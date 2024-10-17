Втрати ворога станом на 17 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1420 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 17 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 674270 (+1420) осіб,

танків ‒ 9014 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 18002 (+33) од,

артилерійських систем – 19510 (+51) од,

РСЗВ – 1232 (+1) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17104 (+54),

крилаті ракети ‒ 2620 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26815 (+83) од,

спеціальна техніка ‒ 3446 (+5).

Втрати ворога у війні станом на 17 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 жовтня:

у Чорному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – дев'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 17 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 967-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне.

Як повідомляє агентство Reuters, російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.

До слова, у Курській області механізовані війська росіян мають обмежену змогу просуватися через погані погодні умови, натомість вони атакують малими піхотними групами. На Донбасі окупанти просунулись в декількох населених пунктах та наступають на Покровському та Курахівському напрямку.