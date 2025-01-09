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Відправка міжнародного контингенту в Україну. Зеленський каже про «серйозні рішення»

Ірина Бура
glavcom.ua
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Відправка міжнародного контингенту в Україну. Зеленський каже про «серйозні рішення»
скріншот з відео

Президент України зауважує, що в питаннях гарантій безпеки особливо важлива позиція США

Президент України Володимир Зеленский дав коментар за підсумками засідання «Рамштайну». Зокрема, про відправку міжнародного військового контингенту в Україну і «позитивний відгук» Британії у цьому питанні.

Президент зауважив, що ця ініціатива може стати частиною гарантій безпеки для України. 

«Безумовно одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього недостатньо. Ця ініціатива була започаткована президентом Франції Еммануелем Макроном. Британці дивляться позитивно на це, але я буду детально говорити з прем‘єр-міністром Великої Британії про це на зустрічі, вона відбудеться під час його візиту в Україну. Вже є серйозні рішення між Україною і Британією, але про це згодом», – зауважив він.

Також Зеленський наголосив, що для України проти такого ворога як Росія недостатньо європейських гарантій безпеки.

«Нам потрібні об′єднані гарантії безпеки США і Європи. Безумовно, найсильніші гарантії безпеки – це вступ до НАТО. Але на шляху до НАТО треба мати гарантії безпеки і від США, і від європейських колег», – зазначив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Римі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Перед початком зустрічі Зеленський і Мелоні обмінялися рукостисканнями.

Президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні. 

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.

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Теги: Італія Володимир Зеленський відео президент росія

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