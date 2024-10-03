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Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 953-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 3 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 жовтня втратила

  • особового складу ‒ близько 656710 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 8893 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 17596 (+17) од.,
  • артилерійських систем – 18906 (+37) од.,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 964 (+1) од.,
  • літаків – 368 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3330 (+12).

«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника», – додав Генштаб.

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 3 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 3 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 жовтня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них три рухались із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 3 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 3 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 953-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, за даними Інституту вивчення війни (ISW), напруга на фронті зростає, російські війська активізували наступ на сході України. Особливо запеклі бої точаться на Луганщині та Донеччині, де ворог, користуючись перевагою в артилерії та живій силі, намагається прорвати оборону українських військ. 

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Теги: Генштаб втрати фронт війна ворог

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