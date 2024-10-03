Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 3 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 3 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 3 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 656710 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8893 (+6) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 17596 (+17) од.,
- артилерійських систем – 18906 (+37) од.,
- РСЗВ – 1204 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 964 (+1) од.,
- літаків – 368 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3330 (+12).
«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника», – додав Генштаб.
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 3 жовтня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них три рухались із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 953-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, за даними Інституту вивчення війни (ISW), напруга на фронті зростає, російські війська активізували наступ на сході України. Особливо запеклі бої точаться на Луганщині та Донеччині, де ворог, користуючись перевагою в артилерії та живій силі, намагається прорвати оборону українських військ.
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