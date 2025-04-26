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Втрати ворога станом на 26 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 26 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 10711 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 26 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 947610 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 10711 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22320 (+5) од,
  • артилерійських систем – 26965 (+70) од,
  • РСЗВ – 1372 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1145 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 33897 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).
Втрати ворога станом на 26 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 26 квітня

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 6 ракет;
  • В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 26 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1158-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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