Втрати ворога станом на 26 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 26 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 26 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 26 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 947610 (+1110) осіб,
- танків ‒ 10711 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22320 (+5) од,
- артилерійських систем – 26965 (+70) од,
- РСЗВ – 1372 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1145 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33897 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46051 (+145) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 26 квітня
- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 6 ракет;
- В Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 2 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1158-й день повномасштабної війни в Україні.
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