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Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року
Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог був також активний на Новопавлівському та Торецькому напрямках.

Російські загарбники завдали 40 авіаударів, застосувавши 59 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 783 дрони-камікадзе та здійснили 3828 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Новопавлівському та Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку 

Ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник проводив три штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Українські захисники відбили всі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Тривала одна ворожа атака у бік Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року фото 4

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Дачне та Торецьк. На даний час шість боєзіткнень завершились.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Горіхового.

Минулої доби на цьому напрямку українські воїни знешкодили 225 окупантів, 101 з них – безповоротно. Також знищено п'ять одиниць автомобільної техніки, п’ять антен управління БпЛА, одну антидронову рушницю та п’ять супутникових терміналів противника, крім того, суттєво пошкоджено автомобіль, квадроцикл та термінал супутникового зв’язку.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог десять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Роздольного, два боєзіткнення продовжується дотепер. Зазнали ударів керованими авіабомбами Январське, Новопавлівка, Олексіївка та Іванівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 30 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих бомб, а також здійснив 364 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну безуспішну атаку, а під авіаударом було Львове.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1106-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб Торецьк ворог росіяни війна ЗСУ

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