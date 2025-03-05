Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року

Ворог був також активний на Новопавлівському та Торецькому напрямках.

Російські загарбники завдали 40 авіаударів, застосувавши 59 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 783 дрони-камікадзе та здійснили 3828 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Новопавлівському та Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп'янському напрямку

Противник проводив три штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Українські захисники відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку

Тривала одна ворожа атака у бік Ступочок.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Дачне та Торецьк. На даний час шість боєзіткнень завершились.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Горіхового.

Минулої доби на цьому напрямку українські воїни знешкодили 225 окупантів, 101 з них – безповоротно. Також знищено п'ять одиниць автомобільної техніки, п’ять антен управління БпЛА, одну антидронову рушницю та п’ять супутникових терміналів противника, крім того, суттєво пошкоджено автомобіль, квадроцикл та термінал супутникового зв’язку.

На Новопавлівському напрямку

Ворог десять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Роздольного, два боєзіткнення продовжується дотепер. Зазнали ударів керованими авіабомбами Январське, Новопавлівка, Олексіївка та Іванівка.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 30 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих бомб, а також здійснив 364 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну безуспішну атаку, а під авіаударом було Львове.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1106-й день повномасштабної війни в Україні.