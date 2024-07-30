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Втрати ворога станом на 30 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 30 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 888-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 30 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 30 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 30 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 577060 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8381 (+25) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38) од,
  • артилерійських систем – 16056 (+46) од,
  • РСЗВ – 1130 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 906 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2406 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2696 (+6)
Втрати ворога станом на 30 липня 2024
Втрати ворога станом на 30 липня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 30 липня:

  • У Чорному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
  • B Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • B Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 30 липня
Активність флоту окупантів станом на 30 липня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 888-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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