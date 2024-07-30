Втрати ворога станом на 30 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 30 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 30 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 30 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 577060 (+1060) осіб,
- танків ‒ 8381 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38) од,
- артилерійських систем – 16056 (+46) од,
- РСЗВ – 1130 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 906 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2406 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53) од,
- спеціальна техніка ‒ 2696 (+6)
Активність флоту окупантів станом на 30 липня:
- У Чорному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
- B Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- B Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них чотири рухались з протоки Босфор.
Нині триває 888-й день повномасштабної війни в Україні.
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