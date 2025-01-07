Скандал зі 155-ю бригадою: командувач Сухопутних військ відреагував

155-та механізована бригада «Анна Київська» мала стати однією з новітніх української армії

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий висловив свою думку щодо ситуації навколо 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська». Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

«Ряд фактів мали місце. Я зі свого боку негативно відношуся до всіх цих проявів і до того, що можна було поправити на місцях всіма рівнями управління. Мається на увазі всіма командирами, командувачами», – заявив він.

За словами Драпатого, від впливу командуванням залежить успіх особового складу. Він зауважив, що наразі ведеться робота над покращення командування. «Я впевнений, що те, що було озвучено, буде з часом спростовано», – додав військовий.

Як повідомлялося, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Згодом стало відомо, що серед українських військових, які проходили навчання на території Франції, кілька десятків дезертирували.

До слова, головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.