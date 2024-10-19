У Курську чутно потужні вибухи

Курськ потрапив під атаку, у місті чутно вибухи

У Курську ввечері, 19 жовтня чутно вибухи. Моніторингові канали росіян повідомляють про потужні вибухи і, начебто, про роботу ППО над містом.

Офіційної інформації від влади регіону поки що немає.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон.

До слова, Курська операція таки спромоглася окрім військово-політичних цілей досягнути ще й чисто військові, змусивши командування ЗС РФ відтягнути біля 50 тисяч особового складу та техніку на Курщину зі Сходу нашої країни, а також упередила наступ ворога з півночі, порушивши підготовку та злагодження угруповання московитих у цьому районі.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».