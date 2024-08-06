Втрати ворога станом на 6 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 6 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 6 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 6 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько/ about 585140 (+1050) осіб,
- танків ‒ 8421 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16294 (+8) од,
- артилерійських систем – 16384 (+39) од,
- РСЗВ – 1138 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13158 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2420 (+6),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни s - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22148 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 2738 (+1)
Активність флоту окупантів станом на 6 серпня:
- В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 9 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога станом на 6 серпня:
У ніч на 6 серпня 2024 року противник ударив 4-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 по Київщині із Воронезької обл. – РФ, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – РФ.
Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
Нині триває 895-й день повномасштабної війни в Україні.
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