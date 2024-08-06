Втрати ворога станом на 6 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 6 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 серпня втратила:

особового складу ‒ близько/ about 585140 (+1050) осіб,

танків ‒ 8421 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16294 (+8) од,

артилерійських систем – 16384 (+39) од,

РСЗВ – 1138 (+0) од,

засоби ППО ‒ 910 (+0) од,

літаків – 365 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13158 (+36),

крилаті ракети ‒ 2420 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни s - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22148 (+54) од,

спеціальна техніка ‒ 2738 (+1)

Втрати ворога станом на 6 серпня 2024 фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 серпня:

В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 6 серпня фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога станом на 6 серпня:

У ніч на 6 серпня 2024 року противник ударив 4-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 по Київщині із Воронезької обл. – РФ, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – РФ.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 6 серпня фото: Facebook/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 895-й день повномасштабної війни в Україні.