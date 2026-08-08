Дрон ЗСУ обійшов три ракети «Панцира» та атакував російське судно (відео)

Мадяр заявив про ураження 12 суден тіньового флоту РФ протягом 1 – 8 серпня

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), оприлюднив відео роботи українського дрона поблизу російського Геленджика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис.

За словами Бровді, три керовані ракети російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» не змогли уразити безпілотник, після чого той атакував судно тіньового флоту РФ.

Командувач СБС заявив, що удар відбувся в межах операції «МоЛоЧКа». На оприлюднених ним кадрах видно спроби перехоплення безпілотника ракетами, однак дрон продовжує рух до цілі.

💥Українські дрони за 8 днів уразили ще 12 суден «тіньового флоту» РФ



З 1 по 8 серпня Сили безпілотних систем (СБС) ЗСУ уразили 12 суден російського «тіньового флоту» у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді («Мадяр»).



Він додав, що за час… pic.twitter.com/MkmjTkEqVX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 8, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За даними Бровді, лише протягом 1 – 8 серпня безпілотники СБС атакували 12 суден тіньового флоту в Чорному та Азовському морях.

Мадяр стверджує, що від початку операції «МоЛоЧКа», яка триває з 6 липня, українські дрони результативно атакували 218 плавзасобів. Із них 134 – в Азовському морі та ще 84 – у Чорному.

«Лохань у Азовському морі стала тілом червонокнижним, а судноплавство Керченською протокою безстроково заблоковано з 10 липня, наразі 30 діб, до окремого розпорядження, Волелюбним Українським Птахом. Setup трейдерам: я б позицію по хробачому збіжжю та інших комодітіс не займав, навіть у передчутті шаленої премії», – написав командувач СБС.

Бровді також заявив, що операція «МоЛоЧКа» продовжуватиметься й після досягнення раніше заявленої позначки у 221 уражену ціль.

Нагадаємо, у перші дні серпня Сили безпілотних систем завдали успішних ударів по 13 енергетичних вузлах росіян на тимчасово окупованих територіях України, а за період з 1 липня по 5 серпня загальна кількість уражених об'єктів сягнула 201.

Раніше Роберт Бровді підтвердив ураження логістичного центру маркетплейсу Wildberries у селищі Новосемейкіне Самарської області РФ. ВІн порадив росіянам «призвичаюватися» до подібних атак, якщо вони не здатні «зносити своїх демонів».