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«Сталевий фронт» передав військовим 30 автомобілів швидкої допомоги

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Сталевий фронт» передав військовим 30 автомобілів швидкої допомоги
Бійці вдячні Метінвесту за допомогу. І зізнаються: мати 30 вживаних авто на фронті – набагато краще, ніж мати 1-2 нових
фото: Сталевий фронт

Усі машини проходять обов’язкове ТО – міняються усі рідини, у разі необхідності – виправляються дефекти ходової частини та моторів

Медичні сили ЗСУ отримали 30 автомобілів швидкої допомоги на суму близько 18 мільйонів гривень. Передала авто компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». Загалом Метінвест вже закупив і передав ЗСУ близько 200 «швидких».

Усі машини доставлені із Італії, де вартість одного авто складає 10-15 тис. євро без доставки і ремонтів. Доставка досить складна, зізнаються в компанії: від початку доводиться задіювати перевізників з Польщі, далі силами волонтерів вони доставляються в Україну і проходять ремонт, після цього вже доставляються в Київ. І лише після ремонту вони передаються отримувачам.

«Ці автомобілі ми довго збирали, більше місяця. Хлопці їх зачекались. Зараз, перед наступом, дуже важливо забезпечити автомобілями швидкої допомоги військових. Всі автомобілі з Італії, там є наші українські медики, ми звернулись до них. Вони допомагають нам шукати ці автомобілі, перевіряють їх, дивляться, спілкуються з госпіталями. В загальному вони нам допомогли близько 200 автівок закупити, перегнати, оформити», – каже керівник проєктного офісу генерального директора групи Метінвест Олександр Водовіз. 

За його словами, усі машини проходять обов’язкове ТО – міняються усі рідини, у разі необхідності – виправляються дефекти ходової частини та моторів. Таким чином, бійці отримують авто, яке точно не стане посеред дороги під обстрілом.

Бійці вдячні Метінвесту за допомогу. І зізнаються: мати 30 вживаних авто на фронті – набагато краще, ніж мати 1-2 нових.

«Ці авто необхідні для здійснення евакуації поранених військовослужбовців, а своєчасна евакуація дозволить вчасно надати медичну допомогу і зберегти життя. Всі автівки будуть передані до медичних служб військових частин та військових госпіталів, які виконують завдання за призначенням в районах ведення бойових дій», – зазначає представник Медичних сил ЗСУ.

Як відомо, за 15 місяців повномасштабної війни «Сталевий фронт Ріната Ахметова» спрямував на допомогу захисникам України понад 4,5 млрд грн. З них частка групи Метінвест – понад 3,3 млрд грн. Так ЗСУ отримали 1 200 дронів, 1 700 тепловізорів, 376 автівок, зокрема й «швидких». Також надано 1,2 млн літрів пального.

Теги: машини евакуація допомога ЗСУ

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