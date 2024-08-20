Москва, імовірно, перекинула кілька батальйонів із Харківської, Луганської та Запорізької областей України в Курську область

19 серпня Financial Times повідомила, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін почав скеровувати строковиків з усієї країни в Курську область, попри раніше дані обіцянки, що вони не братимуть участі в бойових діях. Це викликало шок серед російського населення.

Представник громадської організації «Иди лесом» Іван Чувалієв розповів FT, що спочатку строковиків скеровували лише з кількох регіонів, але тепер їх мобілізують з усієї Росії. За його словами, люди нажахані через цю несподівану зміну.

Дара Массікот, старша наукова співробітниця Фонду Карнегі, зазначила, що раніше в районі Курська розташовувалися прикордонні війська ФСБ, бійці чеченського загону «Ахмат» та місцеві сухопутні частини. Тепер до них долучилися строковики.

FT також повідомляє, що Москва перекинула кілька батальйонів з окупованих Харківської, Луганської та Запорізької областей України в Курську область, практично не торкаючись своїх сил у Донецькій області.

Попри сповільнення темпів українського контрнаступу минулого тижня, ЗСУ продовжують просуватися на кілька кілометрів углиб території РФ. Зокрема, українські військові зруйнували головний міст через річку Сейм і атакували інші важливі мости в Курській області, що значно ускладнює російським військам захист регіону.

FT також цитує Павла Лузіна, старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики, який зазначив, що кількість російських строковиків, «які є чи не єдиним значним резервом, доступним Кремлю», становить близько 300 тисяч осіб.

Водночас командир чеченського підрозділу розкритикував батьків, які не хочуть відправляти своїх дітей на війну, зазначивши, що ті, хто загине на полі бою, потраплять до раю.

Раніше ЗСУ підтвердили знищення ще одного мосту на Курщині.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Крім того, повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині.