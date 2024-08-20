Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін скеровує в Курську область строковиків з усієї Росії – Financial Times

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Путін скеровує в Курську область строковиків з усієї Росії – Financial Times
Строковиків РФ відправляють в Курськ
фото з відкритих джерел

Москва, імовірно, перекинула кілька батальйонів із Харківської, Луганської та Запорізької областей України в Курську область

19 серпня Financial Times повідомила, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін почав скеровувати строковиків з усієї країни в Курську область, попри раніше дані обіцянки, що вони не братимуть участі в бойових діях. Це викликало шок серед російського населення.

Представник громадської організації «Иди лесом» Іван Чувалієв розповів FT, що спочатку строковиків скеровували лише з кількох регіонів, але тепер їх мобілізують з усієї Росії. За його словами, люди нажахані через цю несподівану зміну.

Дара Массікот, старша наукова співробітниця Фонду Карнегі, зазначила, що раніше в районі Курська розташовувалися прикордонні війська ФСБ, бійці чеченського загону «Ахмат» та місцеві сухопутні частини. Тепер до них долучилися строковики.

FT також повідомляє, що Москва перекинула кілька батальйонів з окупованих Харківської, Луганської та Запорізької областей України в Курську область, практично не торкаючись своїх сил у Донецькій області.

Попри сповільнення темпів українського контрнаступу минулого тижня, ЗСУ продовжують просуватися на кілька кілометрів углиб території РФ. Зокрема, українські військові зруйнували головний міст через річку Сейм і атакували інші важливі мости в Курській області, що значно ускладнює російським військам захист регіону.

FT також цитує Павла Лузіна, старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики, який зазначив, що кількість російських строковиків, «які є чи не єдиним значним резервом, доступним Кремлю», становить близько 300 тисяч осіб.

Водночас командир чеченського підрозділу  розкритикував батьків, які не хочуть відправляти своїх дітей на війну, зазначивши, що ті, хто загине на полі бою, потраплять до раю.                                                                                                                   

Раніше ЗСУ підтвердили знищення ще одного мосту на Курщині.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

Крім того, повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Також учора президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

Читайте також: 

Теги: путін Україна Москва Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи змінять F-16 хід війни в Україні?
Як F-16 змінять ситуацію на фронті
1 серпня, 13:13
Знов Лукашенко працює ретранслятором Путіна
Путін хоче переговорів? Лукашенко, як маркер настроїв Кремля
16 серпня, 14:11
Володимир Кудрицький розповів про ситуацію в енергетиці України
Голова «Укренерго» повідомив, коли ситуація з електроенергією покращиться
22 липня, 15:53
Непідготовлені війська зазнали більше втрат порівняно з російськими регулярними частинами
РФ залучає до боїв непідготовлені нерегулярні війська
21 липня, 22:50
У небі над Курськом було видно яскравий спалах після вибуху
Уночі в Курську пролунав потужний вибух
30 липня, 06:54
Попередній голова НКРЕКП відмовився від уніфікації тарифів на електроенергії, назвавши таке рішення «шкідливим»
НКРЕКП, попри критику бізнесу, повернулася до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електроенергії
9 серпня, 10:41
Верещинська вважає, що від держави має бути рух по вирішенню боргових проблем в енергетиці
Аукціони на розвиток зеленої енергетики мають бути забезпечені фінансовим ресурсом – інвестори
13 серпня, 16:25
Володимир Путін зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим
Путін прилетів у Баку і познущався над зрадженими вірменами
Вчора, 15:25
У мосту через річку Сейм утворилася величезна діра
Україна перерізала ключові мости в Курській області: як це змінить розвиток подій
18 серпня, 18:44

Соціум

Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО біля кордону з Україною
Білорусь розгорнула авіацію та війська ППО біля кордону з Україною
Путін скеровує в Курську область строковиків з усієї Росії – Financial Times
Путін скеровує в Курську область строковиків з усієї Росії – Financial Times
Партизани заявили про втрати морської піхоти РФ у Курській області
Партизани заявили про втрати морської піхоти РФ у Курській області
ЦАХАЛ завдав удару по сховищах зброї Хезболли в Лівані
ЦАХАЛ завдав удару по сховищах зброї Хезболли в Лівані
Ізраїль підтримав угоду з ХАМАС про звільнення заручників
Ізраїль підтримав угоду з ХАМАС про звільнення заручників
На понтонному мосту через Сейм у Курській області спалахнула пожежа
На понтонному мосту через Сейм у Курській області спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Путін відкрито визнав кризу у війні
55K
Загинув під час виконання бойового завдання у Суджанському районі. Згадаймо Віталія Силку
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
33K
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
17K
«Німці все бачать». Доброволець Євген Лешан про лікування у ФРН і зміни у ставленні до українців
13K
Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua