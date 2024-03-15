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Загибель рятувальника внаслідок удару по Одесі: ДСНС повідомила деталі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Загибель рятувальника внаслідок удару по Одесі: ДСНС повідомила деталі
29-річний рятувальник Денис Колесніков отримав травми, несумісні з життям
фото: ДСНС України/Telegram

Водій-пожежний загинув під час виконання службових обов’язків на місці повторного ракетного удару РФ

Внаслідок ракетного удару окупантів по Одесі 15 березня загинув 29-річний водій-пожежний Денис Колесніков. Він отримав травми, несумісні з життям, йдеться у дописі пресслужби ДСНС України.

Денис Колесніков отримав травми несумісні з життям на місці повторного ворожого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури, під час виконання службових обов’язків.

Загибель рятувальника внаслідок удару по Одесі: ДСНС повідомила деталі фото 1
фото: ДСНС України/Telegram

«Болюча втрата для родини ДСНС. Словами важко виразити нашу глибоку скорботу та біль… Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою!», – йдеться у дописі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Одесі. За його словами, внаслідок удару серед загиблих та постраждалих є фельдшери екстреної медичної допомоги, а також рятувальник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Також наразі продовжується пошук людей під завалами.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі. Як згодом стало відомо, російські окупанти застосували для сьогоднішнього удару по Одесі балістичні ракети «Іскандер-М». Їх запустили з тимчасово окупованого Криму.

ДСНС о 19:16 знову повідомила про збільшення кількості загиблих внаслідок удару по Одесі. Так, загальна кількість загиблих становить 20 людей.

Триває 751-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Теги: смерть Одеса ДСНС

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