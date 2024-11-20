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Загроза масованої атаки: які посольства призупиняють роботу у Києві (список)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загроза масованої атаки: які посольства призупиняють роботу у Києві (список)
Поольство Іспанії у Києві
фото: allday.kr.ua

Закриття посольства США у Києві пов'язане зі ​​загрозою комбінованого нападу безпілотників і ракет

У середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

 З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія. Іспанія та Греція

Заява посольства Італії

Яз зазначили у італійській амбасаді, американське посольство сьогодні, 20 листопада, оприлюднило на своєму сайті інформацію про можливу повітряну атаку високої інтенсивності.

«В якості запобіжного заходу посольство в Києві сьогодні залишатиметься закритим для відвідування. Однак посольство продовжує працювати. У разі повітряної тривоги всім громадянам Італії, які знаходяться в країні, рекомендовано дотримуватися найсуворіших заходів із зменшення ризику та негайно звернутися до найближчого укриття», – йдеться у заяві.

З будь-яких екстрених ситуацій громадянам Італії радять негайно звертатися за номером +380 (50) 310 21 11.

Заява посольства Греції

Посольство Греції, з міркувань безпеки, залишиться сьогодні закритим для громадськості.

«Будь ласка, уникайте подорожей і залишайтеся в безпечних місцях», – йдеться у заяві посольства Греції в Україні .

Призупинення роботи посольства Іспанії

Посольство Іспанії у Києві 20 листопада не працюватиме через підвищений ризик повітряних атак по всій Україні. Про це пише видання EFE. 

Іспанські дипломати рекомендували своїм громадянам в Україні серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

«В електронному листі, який був розісланий іспанцям, що проживають у країні, посольство, як повідомляється, рекомендує їм вживати крайніх заходів безпеки, дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади і завжди мати укриття», – зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США про можливий обстріл. Він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. За його словами, це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також «калібрів» і балістики. Для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі.  Коваленко додав, що Україна раніше це повідомляла вже

Закриття посольства США у Києві пов'язане зі ​​загрозою комбінованого нападу безпілотників і ракет, а не з посиленням ядерної риторики Кремля. Про це Суспільному уточнили джерела в дипломатичній місії. Посольства Італії, Іспанії та Греції у Києві також повідомили, що сьогодні не надаватимуть послуги через підвищений ризик повітряних атак.

Теги: Італія Іспанія посольство укриття

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