Нижня палата італійського парламенту підтримала надання військової допомоги Україні

Резолюція зобов'язує уряд «продовжувати підтримувати українську владу»

Нижня палата парламенту Італії підтримала резолюцію щодо продовження військової підтримки України. Про це повідомляє ANSA.

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Резолюція зобов'язує уряд «продовжувати підтримувати, відповідно до взятих зобов'язань і того, що буде узгоджено в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, до яких належить Італія, українську владу, в тому числі шляхом передачі військових засобів, матеріалів та обладнання».

Резолюція була підтримана 195 голосами. Зокрема 50 депутатів виступили проти, а 55 – утримались.

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Як відзначив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, підтримка України залишається сильною й абсолютно незмінною, у зв'язку з чим було б «стратегічною і політичною помилкою зробити крок назад зараз». Водночас допомога продовжуватиметься до тих пір, доки не припиняться російські атаки.

«Труднощі України можна пояснити наявністю величезних мінних полів. За оцінками української розвідки, існує понад 8 млн мін, які росіяни використовують для захисту своїх позицій», – заявив Кросетто.

Міністр оборони нагадав про те, що після семи пакетів допомоги, нещодавно було дано «зелене світло» на відправку восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Італії ухвалив постанову, яка дозволяє надавати військову допомогу Україні до кінця 2024 року.

До слова, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав до дипломатії між Росією і Україною, додавши, що тверда підтримка з боку Заходу має вирішальне значення для забезпечення серйозних переговорів.