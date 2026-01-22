Українці за день купили 8 тис. кубометрів дров

Ціна на дрова найбільшої державної компанії для населення буде незмінною до кінця опалювального сезону

Після двох тижнів сильних морозів попит на дрова різко зріс. У середу, 21 січня, українці купили 8 тис. кубометрів дров – це найбільший обсяг від початку року, який еквівалентний майже тисячі вантажівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника держпідприємства «Ліси України» Юрія Болоховця.

Наразі на складах підприємства є понад 200 тис. кубометрів дров, а заготівля ресурсу триває і щодня зростає. За словами посадовця, дрова є практично в усіх лісництвах.

«Усі заявки на дрова від військових частин, що надходять у встановленому порядку, задовольняються. Традиційно складна ситуація лише в господарствах, більшість території яких віднесена до природно-заповідного фонду. Але таких – одиниці», – повідомив він.

Керівник компанії повідомив, що ціна на дрова для населення залишатиметься незмінною до завершення опалювального сезону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. За словами Свириденко, обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення РФ.

Премʼєрка також зазначила, що частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. За її словами, експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище.

До слова, Верховна Рада 10 жовтня 2024 року ухвалила законопроєкт, який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Проголосований парламентом закон дозволяє українцям зберігати 30 кубометрів соснових дров або 15 кубометрів дубових. Наразі документ досі не підписаний президентом.