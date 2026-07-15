Запоріжжя ввело нові правила тривоги через загрозу КАБів

Федоров: Працюємо над тим, щоб кожен мешканець Запоріжжя отримував інформацію про небезпеку максимально оперативно

У Запоріжжі посилюється система оповіщення про повітряні загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо:

Технологія Cell Broadcast . Повідомлення автоматично з’являтиметься поверх усіх програм або на заблокованому екрані телефону та супроводжуватиметься гучним звуковим сигналом. Система працює в мережах Kyivstar, Vodafone та lifecell і не потребує встановлення додаткових застосунків чи підключення до інтернету.

. Повідомлення автоматично з’являтиметься поверх усіх програм або на заблокованому екрані телефону та супроводжуватиметься гучним звуковим сигналом. Система працює в мережах Kyivstar, Vodafone та lifecell і не потребує встановлення додаткових застосунків чи підключення до інтернету. Застосунок «Повітряна тривога» . У повідомленнях зазначатиметься не лише факт оголошення тривоги, а й тип повітряної загрози.

. У повідомленнях зазначатиметься не лише факт оголошення тривоги, а й тип повітряної загрози. Оповіщення під час загрози застосування КАБів . Сигнал із вуличних гучномовців лунатиме п’ять хвилин замість приблизно трьох під час звичайної повітряної тривоги.

. Сигнал із вуличних гучномовців лунатиме п’ять хвилин замість приблизно трьох під час звичайної повітряної тривоги. Патрульна поліція для додаткового оповіщення. Екіпажі з гучномовцями курсуватимуть центральними вулицями міста та повідомлятимуть про загрозу застосування КАБів.

«Працюємо над тим, щоб кожен мешканець Запоріжжя отримував інформацію про небезпеку максимально оперативно», – підсумував Федоров.

Нагадаємо, 13 липня російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки зруйновано приватні будинки, виникли пожежі, постраждали люди.