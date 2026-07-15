Запоріжжя ввело нові правила тривоги через загрозу КАБів
Федоров: Працюємо над тим, щоб кожен мешканець Запоріжжя отримував інформацію про небезпеку максимально оперативно
У Запоріжжі посилюється система оповіщення про повітряні загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Що відомо:
- Технологія Cell Broadcast. Повідомлення автоматично з’являтиметься поверх усіх програм або на заблокованому екрані телефону та супроводжуватиметься гучним звуковим сигналом. Система працює в мережах Kyivstar, Vodafone та lifecell і не потребує встановлення додаткових застосунків чи підключення до інтернету.
- Застосунок «Повітряна тривога». У повідомленнях зазначатиметься не лише факт оголошення тривоги, а й тип повітряної загрози.
- Оповіщення під час загрози застосування КАБів. Сигнал із вуличних гучномовців лунатиме п’ять хвилин замість приблизно трьох під час звичайної повітряної тривоги.
- Патрульна поліція для додаткового оповіщення. Екіпажі з гучномовцями курсуватимуть центральними вулицями міста та повідомлятимуть про загрозу застосування КАБів.
«Працюємо над тим, щоб кожен мешканець Запоріжжя отримував інформацію про небезпеку максимально оперативно», – підсумував Федоров.
Нагадаємо, 13 липня російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки зруйновано приватні будинки, виникли пожежі, постраждали люди.
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