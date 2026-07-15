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Запоріжжя ввело нові правила тривоги через загрозу КАБів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Запоріжжя ввело нові правила тривоги через загрозу КАБів
Влада залучить патрульну поліцію до додаткового оповіщення
фото: Іван Федоров/Telegram

Федоров: Працюємо над тим, щоб кожен мешканець Запоріжжя отримував інформацію про небезпеку максимально оперативно

У Запоріжжі посилюється система оповіщення про повітряні загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо:

  • Технологія Cell Broadcast. Повідомлення автоматично з’являтиметься поверх усіх програм або на заблокованому екрані телефону та супроводжуватиметься гучним звуковим сигналом. Система працює в мережах Kyivstar, Vodafone та lifecell і не потребує встановлення додаткових застосунків чи підключення до інтернету.
  • Застосунок «Повітряна тривога». У повідомленнях зазначатиметься не лише факт оголошення тривоги, а й тип повітряної загрози.
  • Оповіщення під час загрози застосування КАБів. Сигнал із вуличних гучномовців лунатиме п’ять хвилин замість приблизно трьох під час звичайної повітряної тривоги.
  • Патрульна поліція для додаткового оповіщення. Екіпажі з гучномовцями курсуватимуть центральними вулицями міста та повідомлятимуть про загрозу застосування КАБів.

«Працюємо над тим, щоб кожен мешканець Запоріжжя отримував інформацію про небезпеку максимально оперативно», – підсумував Федоров.

Нагадаємо, 13 липня російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки зруйновано приватні будинки, виникли пожежі, постраждали люди.

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Теги: тривога Запоріжжя війна

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