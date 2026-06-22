В окупованому Криму запроваджено графіки відключення світла

В Алушті та Джанкої, Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах електрику відключатимуть кожні три години

У деяких містах та селах ухвалено рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення

В окупованому Криму через аварії на енергомережах запроваджуються графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Крименерго».

Проросійське видання Forpost пише, що в Алушті та Джанкої, Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах світло відключатимуть кожні три години. У Красноперекопському районі у непарні дні електрики не буде з 00:00 до 03:00, а потім з 06:00 до 09:00.

Крім того, у деяких містах та селах ухвалено рішення про тимчасове відключення вуличного освітлення.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Криму фактично вводить комендантську годину і закриває поромне сполучення з Росією. Із метою економії паливо в Криму не продаватимуть 22 та 23 червня. Заправка буде проводитися тільки для «транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто для колаборантів та окупантів.

Зауважимо, що у ніч на 22 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Також у ніч на 21 червня в різних районах окупованого Криму пролунали вибухи. Після цього рух Керченським мостом тимчасово перекривали, а в районі Керчі було зафіксовано масштабну пожежу.

До слова, за останні дні Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Криму об'єкти протиповітряної оборони, нафтобази та газостанції. «Закриваємо пляжний сезон у Криму. Прогноз для туристів – несприятливий», – йдеться у дописі Міноборони.